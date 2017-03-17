О «своем Пушкине» и «своем Пушкинском Заповеднике» рассказывают на конференции «Музей и дети» школьники из разных уголков России

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, в день его 95-летия, торжественно открылась Всероссийская конференция «Музей и дети», рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике.

В работе конференции принимают участие школьники и педагоги из разных уголков России: из Татарской гимназии № 2 при Казанском (Приволжском) федеральном университете, из средней общеобразовательной школы № 119 и гимназии № 36 города Казани, из гимназии 1584 и школы № 1471 города Москвы, средней общеобразовательной школы № 6 города Новомосковска Тульской области, Заинской средней общеобразовательной школы № 4 (Республика Татарстан), Многопрофильного правового лицея № 8 города Пскова, Многопрофильной гимназии города Лагани (Республика Калмыкия). Организаторами конференции выступают Пушкинский Заповедник, Псковский государственный университет, автономная некоммерческая организация «Пушкинский образовательный центр».

Официально работа конференции началась с поздравлений музею - в том числе и музыкальных - и пленарного заседания. В его программу включено 16 докладов, выполненных молодыми исследователями, учащимися не только старших, но даже и средних и начальных классов, а также педагогами. С утра же часть делегатов посетила с экскурсией музей-усадьбу «Михайловское».

Сегодня участники форума также побывают на вернисаже «Лоскутная живопись», на концерте народного артиста России Олега Погудина, а завтра и послезавтра их ждут экскурсии по мемориальным усадьбам Пушкинского Заповедника, встреча с художником, лауреатом Государственной премии России, до недавнего времени - хранителем мемориальной усадьбы «Петровское» Борисом Козминым.

Планируется, что итоги конференции «Музей и дети» подведут в воскресенье, 19 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей