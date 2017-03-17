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В Вашингтоне прошёл концерт памяти ансамбля имени Александрова

18.03.2017 10:38 ПЛН, Псков

В пятницу вечером в парадном Золотом зале посольства России в США прошел большой благотворительный концерт классической музыки, посвященный памяти погибших артистов Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

Как сообщает ТАСС, на концерте присутствовали более 300 человек, еще около 150 заявок, поступивших за последние дни, удовлетворить не удалось, хотя на днях состоится еще один концерт в Российском культурном центре в Вашингтоне. Весь сбор от продажи билетов будет направлен на оказание материальной помощи семьям погибших в катастрофе.

В концерте принимали участие известные не только в США артисты - меццо-сопрано Елизавета Агладзе, пианистка Анна Нижегородцева, гитаристы Сергей Криченко и Анна Кушнер, скрипач Энрике Рейноса. В программу входили произведения Чайковского, Рахманинова, Бородина, а также композиции зарубежных классиков. Завершилось выступление проникновенной «Аве Мария».

Посол России в США Сергей Кисляк отметил, прежде всего, не размер аудитории, а ее горячий отклик на «музыку, которую музыканты играли в память о музыкантах». Посла также очень порадовала инициатива соотечественников, «отдавших должное великому ансамблю, которым гордилась Россия».

Напомним, что в результате крушения 25 декабря прошлого года самолета Ту-154 погибли 64 участника ансамбля имени Александрова, в том числе руководитель коллектива генерал-лейтенант Валерий Халилов. Ансамбль летел в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим. Всего жертвами трагедии стали 92 человека, в том числе военнослужащие, журналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза), руководитель департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

Источник: Псковская Лента Новостей



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