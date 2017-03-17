Шитое панно по мотивам гравюр Валентина Васильева передали в дар «Михайловскому» мастерицы из Гатчины

В дар Государственному музею-заповеднику А.С. Пушкина «Михайловское» в день его 95-летия мастерицы из Квилт-студии «Гатчина» передали лоскутное панно «Вновь я посетил».

Панно «Вновь я посетил» вошло в музейную коллекцию произведений декоративно-прикладного искусства Пушкинского Заповедника.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это произведение декоративно-прикладного искусства – коллективная работа участниц объединения. Панно выполнено по мотивам гравюр замечательного псковского художника, основателя псковской школы графики Валентина Васильева, чьи работы, а также офортный станок и доски, с которых мастер печатал свои линогравюры, хранятся сейчас в фондах музея. «В своё время мы решились на своего рода эксперимент, – рассказала сотрудникам Михайловского» руководитель студии, профессиональный художник, член Союза дизайнеров России и Санкт-Петербурга Наталья Косьянковская. – Принято считать, что лоскутное шитьё должно быть ярким и пёстрым, как «бабушкино деревенское одеяло», а мы подумали, что интересно будет поработать в чёрно-белой гамме…» В панно «Вновь я посетил» использованы разные оттенки чёрного и серого, мягкие колористические акценты создаются за счёт вкрапления жёлто-золотистых тонов.

Фрагмент выставки «Лоскутная живопись» в Пушкинском Заповеднике.

Напомним, что выставку работ, созданных участниками Квилт-объединения «Гатчина» открыли в Пушкинском Заповеднике вчера, в день 95-летия музея. Она включает в себя 30 произведений декоративно-прикладного искусства – это панно, лоскутные покрывала и одеяла, восхитительно яркие или, наоборот, сдержанные; построенные по принципу абстрактных композиций или воспроизводящие реальные картины и виды.

Планируется, что экспозиция будет работать в Научно-культурном центре музея-заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) до 11 мая.

Источник: Псковская Лента Новостей