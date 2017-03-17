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В музее-квартире Ленина откроется выставка, посвященная морякам-подводникам

18.03.2017 16:37 ПЛН, Псков

В мемориальном музее-квартире В.И. Ленина (ул. Ленина, д. 3) 20 марта в 15.30 состоится открытие выставки «Когда усталая подлодка из глубины идет домой…» из цикла «Во славу России».

 Как сообщили Псковской ленте новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, на выставке будут представлены макеты подводных лодок, водолазное оборудование «тяжелого» водолаза, фрагмент коврика с подводной лодки «Курск», книги и документы ВМФ.

Посетить выставку можно бесплатно.

Источник: Псковская Лента Новостей



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