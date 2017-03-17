В музее-квартире Ленина откроется выставка, посвященная морякам-подводникам

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
|
Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
В мемориальном музее-квартире В.И. Ленина (ул. Ленина, д. 3) 20 марта в 15.30 состоится открытие выставки «Когда усталая подлодка из глубины идет домой…» из цикла «Во славу России».
Как сообщили Псковской ленте новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, на выставке будут представлены макеты подводных лодок, водолазное оборудование «тяжелого» водолаза, фрагмент коврика с подводной лодки «Курск», книги и документы ВМФ.
Посетить выставку можно бесплатно.
Источник: Псковская Лента Новостей