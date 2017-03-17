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Псковичка Алина Лысакова попыталась запечатлеть мелодии древнего Пскова в своих фотоработах

18.03.2017 19:27 ПЛН, Псков

Фотовыставка «Мелодии древнего города» студентки 4 курса Алины Лысаковой открылась в   Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 16 марта.

Эта выставка - дипломный проект выпускницы специализации «Фото и видео творчество». На выставке представлено 30 фоторабот, посвящённых Пскову, в жанре городской пейзаж.

Как отмечают педагоги, на протяжении всех лет обучения Алина активно участвовала в  репортажных съёмках, фотовыставках, творческих проектах образовательного учреждения.

Адрес выставочного зала музыкального отделения колледжа: ул. Воеводы Шуйского,2 . Вход свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей



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