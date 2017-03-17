Псковичка Алина Лысакова попыталась запечатлеть мелодии древнего Пскова в своих фотоработах

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Фотовыставка «Мелодии древнего города» студентки 4 курса Алины Лысаковой открылась в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 16 марта.
Эта выставка - дипломный проект выпускницы специализации «Фото и видео творчество». На выставке представлено 30 фоторабот, посвящённых Пскову, в жанре городской пейзаж.
Как отмечают педагоги, на протяжении всех лет обучения Алина активно участвовала в репортажных съёмках, фотовыставках, творческих проектах образовательного учреждения.
Адрес выставочного зала музыкального отделения колледжа: ул. Воеводы Шуйского,2 . Вход свободный.
Источник: Псковская Лента Новостей