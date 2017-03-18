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Опубликована программа III Международного фестиваля «Дни музыки в Печорах»

20.03.2017 09:42 ПЛН, Псков

Опубликована программа III Международного фестиваля «Дни музыки в Печорах».

6 апреля, четверг, 18.00

Концертный зал ДШИ

Открытие фестиваля. Концерт клавирной музыки «Страсти Христовы в «Хорошо темперированном клавире» Иоганна Себастьяна Баха». Алексей Пшеничный (фортепиано, Минск)

Вход свободный. Будет организована доставка слушателей из Пскова и обратно.

7 апреля, пятница, 18.30

Концертный зал Международного культурного центра

Концерт для терменвокса и клавесина «Встреча эпох». Пётр Термен, Наталья Термен (терменвокс, Санкт-Петербург). Екатерина Лихина (клавесин, Санкт-Петербург)

Цена билета: 300 руб. и 200 руб.

9 апреля, воскресенье, 16.00

Церковь св. Петра. Закрытие фестиваля.

Открытие сезона органных концертов. Концерт органной музыки «Три века французской музыки» Анна Хоменя (орган, Париж)

Концерты в церкви осуществляются на пожертвования слушателей. Рекомендуемая сумма от 200 р.

Подробности по тел. +79113997096 (Псков) и +79811810537 (Петербург).

Источник: Псковская Лента Новостей



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