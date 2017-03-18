|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Опубликована программа III Международного фестиваля «Дни музыки в Печорах».
6 апреля, четверг, 18.00
Концертный зал ДШИ
Открытие фестиваля. Концерт клавирной музыки «Страсти Христовы в «Хорошо темперированном клавире» Иоганна Себастьяна Баха». Алексей Пшеничный (фортепиано, Минск)
Вход свободный. Будет организована доставка слушателей из Пскова и обратно.
7 апреля, пятница, 18.30
Концертный зал Международного культурного центра
Концерт для терменвокса и клавесина «Встреча эпох». Пётр Термен, Наталья Термен (терменвокс, Санкт-Петербург). Екатерина Лихина (клавесин, Санкт-Петербург)
Цена билета: 300 руб. и 200 руб.
9 апреля, воскресенье, 16.00
Церковь св. Петра. Закрытие фестиваля.
Открытие сезона органных концертов. Концерт органной музыки «Три века французской музыки» Анна Хоменя (орган, Париж)
Концерты в церкви осуществляются на пожертвования слушателей. Рекомендуемая сумма от 200 р.
Подробности по тел. +79113997096 (Псков) и +79811810537 (Петербург).
Источник: Псковская Лента Новостей