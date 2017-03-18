Здесь - Отечество…

В «Михайловском» отпраздновали 95-летие со дня создания Государственного музея-заповедника.

Это очень удачно сложилось, что своё судьбоносное для псковских пушкинских мест решение малый Совнарком тогда, в 1922 году, принял именно в марте. Ранняя весна в Михайловском чудо как хорошаи, кажется, сама природа включилась в хлопоты по случаю музейного дня рождения. В старинных парках - прозрачный, влажный воздух, солнце играет и дышится легко. В тени, конечно, ещё лежит снег, да и ночной иней на траве не тает даже в полдень…

…но у дома первого послевоенного директора музея, легендарного пушкинского домового Семёна Степановича Гейченко, уже цветут подснежники. Пруд - тот, что с Островом Уединения посередине - ещё подёрнут льдом…

…но река уже вся в синих проталинах.

На Сороти, на озере Кучане, на речке Луговке на коротком отдыхе - пары лебедей и диких гусей, возвращающихся на свой милый север из стран, где зимовать - теплее нашего. На окраину Михайловского, в свою деревеньку на верхушках высоченных сосен, за два дня до праздника прилетели серые цапли. Обустраиваются, приводят в порядок потрёпанные зимними ветрами гнёзда, шумно перекликаются.

Всю эту красоту с утра17 марта могли оценить не только туристы, которые приехали в псковские пушкинские места на отдых и за новыми интеллектуальными впечатлениями, но и, например, музыканты, работающие с народным артистов России Олегом Погудиным…

Экскурсию по музею-усадьбе поэта для петербургских артистов ведёт Лаура Пурвинь (кадр: www.gtrkpskov.ru).

…или некоторые участники Всероссийской научно-практической конференции «Музей и дети». В этот день они побывали в родовом имении Пушкиных.

Дина Комеко, учитель русского языка и литературы из Казани, впервые приехала в Михайловское на подобную же детскую научную конференцию много лет назад. Сейчас она привезла сюда своих учеников.

Отыскать себя

Торжественные события, приуроченные к «круглой» годовщине, разумеется, проходили в Научно-культурном центре, но и они были не столько «официальными», сколько сердечно-домашними. Так уж всегда получается в этих местах. «Пушкинский заповедник - констатирует этот давно привычный факт директор музея Георгий Василевич, - даже в ряду музеев-заповедников – уникальный. Сейчас популярны всякого рода квесты (словечко это не наше, означает «поиск»), люди обычно ищут какую-то тайну. Михайловское же - одно из редчайших мест, куда приходят, чтобы найти самих себя. Это пространство существует как дом, в котором любой человек может прожить часть своей жизни и попытаться найти ответы на вопросы, которые в этот момент более всего его волнуют. И, самое главное, - это место, куда люди, приехав однажды, возвращаются вновь и вновь».

Этот тезис подтвердила в своём выступлении на конференции «Музей и дети» ученица Новомосковской (Тульская область) школы № 6 Полина Дорожкина. Она приехала в Святогорье уже в четвёртый раз, и своей жизни без Михайловского и без стихов и прозы Пушкина уже не представляет.

Выступление Полины Дорожкиной называлось «Вечность Михайловского» (заметки юного пушкиниста)».

На пленарном заседании конференции «Музей и дети»

Начали же конференцию музыкально-поэтическим приношением поэту и музею-имениннику школьники и их учителя из Татарстана и Калмыкии.

Участники конференции гостили в Пушкиногорье несколько дней. За это время они побывали во всех мемориальных усадьбах, а ещё навестили живописца и музейщика Бориса Козмина в его мастерской…

Солнце в лоскутах

Ещё одним подарком жителям Пушкинских Гор и гостям музея стала выставка, которая прибыла в Псковскую область из-под Санкт-Петербурга. Рукодельницы из Квилт-студии «Гатчина» представили в экспозиции «Лоскутная живопись» тридцать работ - вдохновенных, ярких и к тому же мастерски, просто фантастически выполненных: каждая без исключения - настоящего музейного качества вещь.

Лоскутный вернисаж в музейном Научно-культурном центре.

Выставка, размещённая в «зимнем саду» в Научно-культурном центре Пушкинского Заповедника, поражает обилием красок и свободой самовыражения в таком, казалось бы, традиционном виде декоративно-прикладного искусства.

Ольга Боевец. Панно «Цвет граната».

Свою лепту в художественный процесс пожелало внести и весеннее солнце. Несколько дополнительных бликов - и причудливо подсвеченное панно начинает казаться живой картиной.

Евгения Бочина. Панно «Гатчинский пейзаж»

Одну из работ - большое, два с лишним метра в ширину и полтора в высоту, панно «Вновь я посетил» - создатель и руководитель квилт-студии, профессиональный художник, член Союза дизайнеров России и Санкт-Петербурга Наталья Косьянковская от имени своих друзей и учеников передала в дар заповеднику. Эта коллективная работа особенно дорога музейщикам тем, что совершенно в новом ключе воспроизводит знаменитые святогорские гравюры псковского мастера, основателя псковской школы графики Валентина Васильева.

«Жизнь моя связана с вами отныне…»

Кульминацией большого праздника в день рождения музея стало выступление народного артиста России, давнего друга музея Олега Погудина.

В программе более чем двухчасового концерта романсы на стихи Пушкина (здесь звучало и столетие Александра Сергеевича, и «наш ХХ век») «переплелись» с песнями Булата Окуджавы, которого певец считает одним из самых достойных продолжателей пушкинской традиции.

Слушатели в Пушкинских Горах приветствуют Олега Погудина и его товарищей стоя. Фото из социальной сети.

Старинный друг музея - впервые он приехал сюда более двадцать лет назад, в 1995 году - Олег Погудин не скрывает, что счастлив даже просто быть в Михайловском. «Мой Пушкин, - говорит он, - дома именно здесь, здесь он молод, радостен… Я благодарен музею и людям, работающим в нём, за то, что они хранят здесь, в буквальном смысле слова, наше Отечество, простите за высокий штиль. Громкие слова у нас часто сейчас произносят, но редко где и когда, к сожалению, они поддерживаются настоящим талантом и настоящей верой. В Михайловском же есть — и талант, и вера. И те, кто сюда приезжает, это чувствуют. И они будут приезжать вновь и вновь, будут стремиться сюда, потому что здесь он и есть, наш источник спасения…»

Фото: информационная служба Пушкинского Заповедника.

Источник: Псковская Лента Новостей