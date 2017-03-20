Анастасия Спиридонова: Конкурс «Многоголосье» неповторим и уникален

12 марта в Великих Луках прошел гала-концерт международного фестиваля эстрадного вокала «Многоголосье». В нем приняли участие лауреаты конкурса, ансамбли, различные гости фестиваля и даже некоторые из членов жюри. Это композитор и аранжировщик Анатолий Котов, великолукская актриса Наталья Муравьевская, заслуженный артист РФ Александр Либ, а также участницы «Голоса» Мари Нжипуакую и Анастасия Спиридонова.

Накануне в течение нескольких дней в городе продолжался фестиваль-конкурс профессиональных солистов и самодеятельных коллективов. Не все участники стали номинантами и дипломантами. Но члены жюри посчитали должным отметить наиболее запомнившихся на их взгляд, а также взгляд зрителей, конкурсантов. Специальный приз «за убедительность образа» получила Светлана Александрова, призом «за перспективность» была удостоена Ксения Дружинина, а за «режиссуру песни» - Мария Титенкова. Призом же «артистизм» были удостоены аж три участницы фестиваля – это и Полина Сергеева, и Елизавета Григор и Светлана Петрова. Почётными грамотами отметили и такие вокально-творческие группы, как, «Заряница» (Великие Луки) и вокальное трио «Грация» (пос. Бежаницы).

На этом конкурсе Анастасия Спиридонова выступила не только в качестве почётного гостя, но ещё и председателя жюри. В беседе с титулованной великолучанкой мы обсудили проблемы не просто «голоса» вообще, но, и что важнее всего, поговорили о самих детях, их способностях, и выяснили ее отношение к детским конкурсам вообще.

- Анастасия, расскажите, с чего начались ваши занятия вокалом?

- Вокалом занимаюсь я с десяти лет. Это чистая случайность. Одноклассница, за компанию, привела меня в наш великолукский Дом Творчества Школьников, к Александру Петровичу Яровому. Собственно, отсюда всё и пошло. Я стала заниматься вокалом и почти сразу же - буквально через два месяца - я попала на весенний конкурс «Капель». Поэтому и считаю, что очень важно проводить такие концерты и для деток и для всех желающих, как сегодня, например, проводит его «Многоголосье». Это редкая возможность для людей практически всех возрастных групп попробовать себя и показать на что ты способен как в эстрадном искусстве, так и в авторском. Также подобные конкурсы необходимы ещё и потому, что иногда, как вот, например, в случае со мной, это дало для меня тогда ещё и какой-то стимул, - заниматься и развиваться дальше и, возможно, и для любого другого ребёнка подобные конкурсы будут некоторой площадкой для будущего. Музыка и голос станут для него не только простым увлечением, но и профессией, и мы сможем видеть этого человека когда-нибудь также на Первом.

- Сегодня мы видим, что всё больше и больше детей принимают участие в различных шоу-концертах, в том числе и на Первом канале. Понятное дело, не все из них побеждают. Как вы считаете, не может ли подобная популярность сыграть не совсем хорошее дело с неокрепшей детской психикой?

- Вы знаете, я считаю, что, возможно, совсем маленькие детки и не воспринимают всё это так близко к сердцу. Мы не говорим сейчас о телевизионных конкурсах. Речь идёт о таких, как, скажем, наше «Многоголосье». Что касается телевизионных, здесь очень показателен пример из моей жизни… Однажды мне довелось проводить перед проектом «Голос Дети» мастер-класс в одной из творческих школ Москвы. Я рассказывала как раз о конкурсе «Голос», и о том, как же всё это проходит, как нужно к нему готовиться, чего от вас ожидают члены жюри, и многое-многое другое. Мне многие задавали вопросы, и один мальчик, лет семи, вдруг спросил: «А что я буду делать, если я не пройду и меня покажут по телевизору, и вся страна увидит, что я опозорился. Как мне дальше жить?» Вот, и ответ на ваш вопрос. Во-первых, я не нашлась что ответить, а во-вторых, - конечно, я думаю, что для каких-то детей это может быть по-настоящему большим стрессом!

Если же конкурс такой, как у нас, это проходит, то для него это будет, скорее прекрасной практикой, чем стрессом. А все телевизионные для детей, особенно такого масштаба, как на Первом, да, вот тут уже вопрос. И, скорее, к самому маленькому человеку и его родителям: готовы ли они в случае неудачи помочь ему, и, кончено же, готов ли он сам. Вопрос, кончено же, глубоко индивидуальный.

- Репертуар для детей сейчас зачастую взрослый. Как вы относитесь к детским песням?

- Есть действительно яркие дети, и поют они также яркие и звонкие детские песенки. И это позитивно. Люди любят доброту. Они жаждут её по-прежнему. И тут и приходят на помощь нам наши детки. Например, те же «Крылатые качели» - пример того, что в каком бы возрасте нам её не поставили, - звонкий этот детский голос нас заряжает как каким-то летним солнышком, мы сразу же улыбаемся, не правда?

- Да. Но, всё-таки, интересно, как ребёнок будет вести себя в дальнейшем?

- Даже если у него всё получилось на каком-то известном конусе, его отметили, узнавали, везде звали, приглашали... но вот проходит время, и ему уже не супятся со всей страны письма. Как он поведёт себя в будущем? Не обломаются, как говорится, у него «крылышки?» Сможет ребёнок вырасти по-настоящему и двинуться дальше? Это очень такой тонкий вопрос. Нужна воля, силы, а ещё огромная поддержка, конечно, со стороны. То есть в любом случае отношение у меня неоднозначное: как к крупному шоу на телевидении для детей я отношусь довольно скептически, а как к «виду соревнований» и «проявлению себя» на таких как сегодня мероприятиях, как я уже и сказала, не только положительно, но и с нескрываемым даже восторгом. Восторгом и восхищением перед теми людьми, которые его у нас здесь организовали. Огромное им спасибо за такое творческий порыв и тёплое весеннее настроение самого концерта! Очень приятно было выступать и петь здесь перед моей самой-самой родной и близкой сердцу публикой!

- Настя, как вы думаете, есть ли вообще будущее у такого проекта как «Многоголосье»?

- Наш сегодняшний конкурс – неповторим и уникален. Словом, один такой. Возможно, это начало чего-то по-настоящему серьёзного у нас в эстрадном искусстве, да и не только! Было бы здорово, если бы люди приезжали сюда из других городов, стран, видели бы наш город. Нами бы больше интересовались, узнавали. Это, во-первых. А, во-вторых, мне кажется, это важно и для самих жителей города

Великие Луки, потому что, это нечто такое лёгкое, яркое, светлое в их жизни. Это не принесёт ничего отрицательного в их достаточно трудную повседневную жизнь. И это, опять-таки - очень хорошие традиции. Мне хотелось бы также, чтобы люди шли туда не только затем, чтобы просто поглазеть на «звезду», но и чтобы и само мероприятие для них было, вне зависимости от количества приехавших сюда знаменитостей, призов, и известных судей, ещё и чем-то простым и радостным в самом себе.

Ещё раз повторюсь и скажу: наличие конкурса – это очень и очень важный фактор для творческого правильного развития детей. Дети должны тоже успеть проявит себя и чем раньше, тем лучше. Сцена - это, в первую очередь, практика и, безусловно, стимул для ребёнка. Один из способов его дальнейшей самореализации. И хорошая, конечно же, такая ступенька к правильному их взрослению.

- По вашему мнению, Настя, Великие Луки – город талантливых людей и почему?

- Да, безусловно. Из нашего города вышло очень много исполнителей танцоров. Отсюда дизайнер Игорь Чепурин, известный на весь мир футболист Дмитрий Аленичев, и многие, многие другие. Я считаю, что это здорово. Хотелось бы, чтобы администрация помогала талантливым людям больше. Впрочем, это вопрос повсеместный. Творческие люди, всегда и везде, особенно вначале своего пути, нуждаются в такой поддержке. Важно не только заметить, но ещё и грамотно суметь направить талант. Я говорю не только о певцах, но и обо всех сколько-нибудь отличающихся своим даром людях. Конечно, многое зависит и от самого человека. Но руку протягивать таким, безусловно, надо и необходимо. И чем скорее - тем лучше.

- Когда вы участвовали в «Голосе», признайтесь, вам хотелось выиграть?

- Если честно, хотела занять второе место. Первое место – большая ответственность. Поскольку призом за первое место является долгосрочный контракт. А мне – если принимать какие-то жизненные решения – мне, во-первых, - хотелось бы принимать их самой, а, второе и третье место, - там уже нет контракта, есть только призы. Не хотелось расставаться со своей свободой так быстро.

- Но… Мари Нжипуакую сказала мне, между делом, что у вас уже контракт? Она – птица вольная, не хочет. Каково же это?

- Да. Сейчас уже приняла решение. Каково? Ну, думаю, каждому своё. Люди мы с ней совершенно разные. Я, например, нуждаюсь всегда в некоем руководстве. Я очень хороший исполнитель, много работаю. Я большой трудоголик.

- Как разучиваете песни?

- Дома и, естественно, постоянные репетиции, с тем же оркестром. У нас есть специальная репетиционная база. Есть живой коллектив, с которым, я надеюсь, мы, наконец, придем сюда. Небольшим составом, не оркестром, конечно. Полуроковое направление.

- Быть судьёй - нелёгкое дело?

- Лучше петь, чем быть судьей. Надо сказать, что сегодня, в заключительный день, мнения судей были как никогда единогласны! Наши мнения сошлись практически во всём. И это очень здорово.

- По какому критерию оценивали участников? Эмоция, голос, техника?

- Ну, это всё исключительно в комплексе! Только в нём всё и оценивается! Ну, конечно, один участник выходит в красивом сверкающем вечернем платье, а другой – в обычном. Конечно же, это бросается в глаза. Это, кончено, и не оценивается… но, безусловно, даёт свой эффект, накладывает отпечаток, не прямо, лишь косвенно. Но это надо иметь виду каждому конкурсанту, конечно же. Приятно видеть красивых людей. Да, и когда человек хорошо подготовился, в образе, он вошёл в него целиком и полностью, он и поёт иначе, и посыл и звук другой! Ему нужно почувствовать себя артистом, ну, я так считаю.

- Ну, и напоследок, что пожелаете всем нам: всем участникам проекта, нашим зрителям, ну и вообще всему нашему родному городу?

- Во-первых, хочу поблагодарить всех участников, что они стали первооткрывателями в нашем городе. Пожелать всем удачи, успехов, не отчаиваться, если они даже не стали дипломантами, лауреатами, продолжать трудиться, работать, и если есть мечта, - следовать за ней каких бы сил, трудностей и испытаний этого не стоило! Всего хорошего!

Евгений Николаенков

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Источник: Псковская Лента Новостей