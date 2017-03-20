Девять гримерок с новой мебелью и оборудованием появятся в Великолукском драмтеатре после реконструкции

|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
Девять гримерок с новой мебелью и оборудованием появятся в Великолукском драматическом театре после реконструкции. Об этом сообщила директор культурного учреждения Валентина Зандер.
По словам Валентины Зандер, сейчас в здании идет подготовка для установки светового и звукового оборудования, продолжается монтаж вентиляции, в зрительном зале началось восстановление балкона и лож. Уже отремонтированы девять гримуборных, в которых также появится новая мебель и оборудование.
Напомним, что открытие обновленного драматического театра планируется уже к осени этого года. А пока творческий коллектив театра готовится к своему профессиональному празднику – Международному дню театра, когда великолучан ждет премьера спектакля по пьесе А. Н. Островского «Волки и овцы». Новая постановка будет представлена на сцене Дома культуры им. Ленина 27, 28 и 29 марта в 18:30.
Источник: Псковская Лента Новостей