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Девять гримерок с новой мебелью и оборудованием появятся в Великолукском драмтеатре после реконструкции

20.03.2017 16:42 ПЛН, Псков

Девять гримерок с новой мебелью и оборудованием появятся в Великолукском драматическом театре после реконструкции. Об этом сообщила директор культурного учреждения Валентина Зандер.

По словам Валентины Зандер, сейчас в здании идет подготовка для установки светового и звукового оборудования, продолжается монтаж вентиляции,  в зрительном зале началось восстановление балкона и лож. Уже отремонтированы девять гримуборных, в которых также появится новая мебель и оборудование.

Напомним, что открытие обновленного драматического театра планируется уже к осени этого года. А пока творческий коллектив театра готовится к своему профессиональному празднику – Международному дню театра, когда великолучан ждет премьера спектакля по пьесе А. Н. Островского «Волки и овцы». Новая постановка будет представлена на сцене Дома культуры им. Ленина 27, 28 и 29 марта в 18:30.

Источник: Псковская Лента Новостей



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