В 5,3 млн рублей обойдется проект реконструкции женской Мариинской гимназии в Пскове

Администрация Пскова провела конкурс с ограниченным участием на разработку исследовательской и проектно-реставрационной документации для выполнения ремонтно-реставрационных работ и приспособления объекта культурного наследия регионального значения: «Гимназия Мариинская женская (учебный корпус с жилым флигелем)» 1916 г., расположенного по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д.9 (учебно-административное здание МБОУ «Псковский технический лицей»). Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.

Победитель – ООО «Научно-реставрационная фирма "МИР"», цена контракта - 5 млн 366 тыс. 157,00 рублей.

Источник финансирования - за счет средств субсидии на реализацию комплекса мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия подпрограммы « Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» на 2017 год.

Сроки завершения работы - в течение 210 календарных дней с даты подписания сторонами договора.

Источник: Псковская Лента Новостей