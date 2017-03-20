В 5,3 млн рублей обойдется проект реконструкции женской Мариинской гимназии в Пскове

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Прокуратура обязала Пушкиногорскую межрайонную больницу вести учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
Администрация Пскова провела конкурс с ограниченным участием на разработку исследовательской и проектно-реставрационной документации для выполнения ремонтно-реставрационных работ и приспособления объекта культурного наследия регионального значения: «Гимназия Мариинская женская (учебный корпус с жилым флигелем)» 1916 г., расположенного по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д.9 (учебно-административное здание МБОУ «Псковский технический лицей»). Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.
Победитель – ООО «Научно-реставрационная фирма "МИР"», цена контракта - 5 млн 366 тыс. 157,00 рублей.
Источник финансирования - за счет средств субсидии на реализацию комплекса мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия подпрограммы « Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» на 2017 год.
Сроки завершения работы - в течение 210 календарных дней с даты подписания сторонами договора.
Источник: Псковская Лента Новостей