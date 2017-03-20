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В 5,3 млн рублей обойдется проект реконструкции женской Мариинской гимназии в Пскове

20.03.2017 19:57 ПЛН, Псков

Администрация  Пскова провела конкурс с ограниченным участием на разработку исследовательской и проектно-реставрационной документации для выполнения ремонтно-реставрационных работ и приспособления объекта культурного наследия регионального значения: «Гимназия Мариинская женская (учебный корпус с жилым флигелем)» 1916 г., расположенного по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д.9 (учебно-административное здание МБОУ «Псковский технический лицей»). Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.

Победитель – ООО «Научно-реставрационная фирма "МИР"», цена контракта -  5 млн 366 тыс. 157,00 рублей.

Источник финансирования - за счет средств субсидии на реализацию комплекса мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия подпрограммы « Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» на 2017 год.

Сроки завершения работы - в течение 210 календарных дней с даты подписания сторонами договора. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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