Псковская областная библиотека приглашает к участию в Межрегиональной акции по продвижению чтения «Бороться и искать, найти - и не сдаваться!»

Псковская областная библиотека приглашает к участию в Межрегиональной акции по продвижению чтения «Бороться и искать, найти - и не сдаваться!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной библиотеке, акция ««Бороться и искать, найти - и не сдаваться!» приурочена к 115-й годовщине со дня рождения В. А. Каверина.

Произведения В. А. Каверина входят в золотой фонд детского и юношеского чтения. Знаменитый роман «Два капитана» воспитал не одно поколение россиян. Капитан Татаринов - исследователь Севера, Саня Григорьев, стремящийся к победе справедливости и торжеству правды - литературные образы. Но именно они могут стать нравственной основой для формирования у молодого человека чувства патриотизма, гражданственности, интереса к чтению литературы о великих географических открытиях, истории Великой Отечественной войны в Заполярье, интереса к изучению русского Севера, его географии, природе, экологии.

Учредителем Акции является ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», организатором - обособленное структурное подразделение «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.Каверина».

Приглашаются к участию в Акции детские библиотеки РФ, ближнего зарубежья, а также муниципальные библиотеки Псковской области. В Акции могут принять участие пользователи библиотек - дети и юношество.

С 1 марта по 31 марта 2017 года библиотеки заявляют в оргкомитет об участии в Акции.

Акция проводится с 1 апреля 2017 года и завершается 19 апреля 2017 года в день рождения В. А. Каверина на VII Каверинских чтениях, которые состоятся в рамках XIV Международного книжного форума «Русский Запад».

Источник: Псковская Лента Новостей