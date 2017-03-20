24 марта в библиотеке на Конной откроется выставка фотографа Анны Камневой «Сохрани мою тень»

24 марта в 17.00 в Центральной городской библиотеке Пскова пройдет открытие первой персональной выставки фотографа Анны Камневой «Сохрани мою тень».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, Анна Камнева – участник Открытого международного фестиваля мультимедийных фотоинсталляций «Цвет белой стены» и Фестиваля современного искусства «Art stream», которые ежегодно проходят в Пскове.

«Импульсом к созданию выставки послужили строки Иосифа Бродского: «А за мною - лишь тень на тебе. / Хорошо, что ползет ярко-желтый рассвет по трубе, / Хорошо, что кончается ночь. Приближается день. / Сохрани мою тень», - говорит Анна. - Тень для меня - это свет. Если я вижу тень, значит, наступил еще один день, и я рада ему. Жизнь человека - это бесконечная череда света и тени. Меня влечет абстрактная фотография. Это игра с цветом, светом, с формой, с текстурой, с настройками фотоаппарата».

Фотографии Анны Камневой открывают перед зрителем знакомый мир в незнакомых вариациях. Пространство городского жителя вдруг наполняется причудливыми и уникальными образами. Это взгляд фотографа на философское, метафизическое понимание бытия и его сути, на то, что находится вне нашей реальности. Для Анны фотография - это один из способов познания мира, его структуры. Она наблюдает за каждой деталью городского пространства, насыщая кадр дополнительными кодами и смыслами, чтобы освободиться от повседневности и заглянуть за ее пределы. Новая серия черно-белых снимков Анны включает 30 работ автора.

На открытии выставки предусмотрена концептуальная чайная «В пятницу в пять».

Выставка будет работать до 16 апреля по адресу: ул. Конная, д. 6, Центральная городская библиотека.

Источник: Псковская Лента Новостей