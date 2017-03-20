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Вокалисты, исследователи и сказители стали участниками областного фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины»

21.03.2017 17:09 ПЛН, Псков

Детский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» собрал творческие коллективы из Красногородского, Печорского, Опочецкого районов, городов Великие Луки и Псков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга», с 21 по 23 марта жюри будет оценивать вокалистов, исследователей, сказителей.

Юные мастера-прикладники продемонстрируют изделия, выполненные в различных техниках: вышивка, плетение, ткачество, гончарное искусство.

Педагоги-специалисты Фольклорно-этнографического центра г. Санкт-Петербурга и Псковского колледжа искусств дадут практические занятия по песенному и танцевальному фольклору.

Помимо конкурса участников ждет большая экскурсионная программа.

Источник: Псковская Лента Новостей



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