Вокалисты, исследователи и сказители стали участниками областного фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины»

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Сотрудники скорой помощи пытаются реанимировать мужчину, которому стало плохо на улице Зверева в Великих Луках
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
Детский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» собрал творческие коллективы из Красногородского, Печорского, Опочецкого районов, городов Великие Луки и Псков.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга», с 21 по 23 марта жюри будет оценивать вокалистов, исследователей, сказителей.
Юные мастера-прикладники продемонстрируют изделия, выполненные в различных техниках: вышивка, плетение, ткачество, гончарное искусство.
Педагоги-специалисты Фольклорно-этнографического центра г. Санкт-Петербурга и Псковского колледжа искусств дадут практические занятия по песенному и танцевальному фольклору.
Помимо конкурса участников ждет большая экскурсионная программа.
Источник: Псковская Лента Новостей