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Музей Псковского колледжа искусств приглашает посетить выставку «Лоскутная мозаика»

22.03.2017 14:01 ПЛН, Псков

Музей Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова приглашает посетить выставку «Лоскутная мозаика».
Как рассказала Псковской Ленте Новостей хранитель музея, руководитель студенческого краеведческого клуба «Наследие» Маргарита Самойлова, выставка подготовлена студентами 2 и 3 курса специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» под руководством преподавателя Екатерины Родихиной.
 
 
Готовясь к выставке, студенты посетили мемориальный музей-квартиру архитектора–реставратора Юрия Спегальского, изучили экспозиционный материал с использованием традиционных декоративных орнаментов Псковской земли.
 
На выставке представлены панно и декоративные круги, выполненные в технике лоскутного шитья в традиции Архангельской области. Подобные изделия в старину использовались в быту: ими покрывали лавки в деревенских домах, тем самым создавая уют, красоту и стиль убранства дома.
 
Напомним, что декоративные круги - традиционные русские народные орнаменты, из сложенных тканевых треугольников. В различных областях России использовались различные типы складывания тканевых треугольников.
 
Добавим, что на выставке «Лоскустная мозаика» представлены 9 вариантов сложения треугольников.
 
Выставка будет открыта до 1 апреля.
 
Адрес отделения культуры и искусств колледжа: ул. Набат, 5.

Источник: Псковская Лента Новостей



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