Псковичей приглашают на встречу с автором книги «Разлом»

23 марта в 15.00 в читальном зале отдела краеведческой литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки (ул. Профсоюзная, д.2) в рамках заседания Клуба краеведов состоится встреча с автором книги «Разлом» Дарьей Игнатьевой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Дарья Игнатьева (под этой фамилией опубликована повесть; сейчас автор носит фамилию Самохина) родилась в 1983 г. в Павлодаре (Казахстан). В Пскове живет с 1997 г. «Разлом» - ее первая книга, в которую вошли повесть «Разлом» и рассказ «Тимофей и Юлька». Книга продолжает традиции патриотической литературы для детей и юношества, заложенные в советское время А. П. Гайдаром. Она посвящена судьбам воинов-десантников, не вернувшихся с войны в Чечне (кто физически, кто - морально), и их близких.

Известный литературный критик Валентин Курбатов написал в предисловии: «Книга с нежной сестринской любовью как будто хочет обнять это поколение… и тем спасти всех вместе и каждого в отдельности, сказать, что они не одиноки». 6 рота не упоминается в повести прямо, но то, что произведение стало эмоциональным откликом на события 1 марта 2000 года, почувствует любой.

Вход свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей