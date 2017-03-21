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Учащиеся из Псковского района удачно выступили на литературном фестивале «Мой Пушкин»

22.03.2017 16:06 ПЛН, Псков

17-18 марта в поселке Пушкинские Горы состоялся традиционный областной детский литературный фестиваль «Мой Пушкин». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района, школьники и их руководители, съехавшиеся из разных районов Псковской области, приняли участие в работе хореографической, исследовательской, театральной, вокальной секций, секций «Поэты и прозаики», «Художественное слово».
 
 
После конкурсных испытаний участники побывали в Свято-Успенском монастыре на могиле А. С. Пушкина, посетили концерт народного артиста России О. Погудина, поиграли в приключенческую игру «Весенняя сказка».
 
Делегация Псковского района достойно проявила себя на фестивале. По решению жюри I место в номинации «Юные поэты» (младшая возрастная группа) завоевала Мария Макарова, учащаяся 7 класса Писковской средней общеобразовательной школы (руководитель С. Артюхович), II место в номинации «Юные поэты» (старшая возрастная группа) - Иларион Проценко, учащийся 9 класса Середкинской средней общеобразовательной школы (руководитель С. Семенова). I место в номинации «Юные прозаики» (младшая возрастная группа) завоевала Александра Иванова, учащаяся 7 класса Писковской средней общеобразовательной  школы (руководитель С. Артюхович), I место в номинации «Юные исследователи» (младшая возрастная группа) - Александра Гринчишина, учащаяся 5 класса Писковской средней общеобразовательной школы (руководитель Н. Романова), I место в номинации «Юные исследователи» (старшая возрастная группа) - Степан Михайлов, учащийся 11 класса Писковской средней общеобразовательной школы (руководитель Н. Романова). Специальным дипломом в номинации «Художественное слово» (младшая возрастная группа) был награжден Никита Фомичев, учащийся Остенской средней общеобразовательной школы. Победители получили приглашение принять участие во Всероссийском детском литературном фестивале «Мой Пушкин», который состоится в октябре 2017 года. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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