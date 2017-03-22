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Нееловский культурно-досуговый центр работает в тесном сотрудничестве с областной библиотекой имени Каверина

22.03.2017 21:13 ПЛН, Псков

Специалист библиотечной работы Нееловского культурно-досугового центра работает в тесном сотрудничестве с областной детско-юношеской библиотекой им. В. А. Каверина.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района, уже в этом году были проведены с учащимися 10 класса Моглинской средней общеобразовательной школы ряд мероприятий: «Толерантность - дорога к миру», час поэзии по произведениям Ю. Друниной «Я родом не из детства, из войны…», который сопровождался видеопрезентацией и чтением стихов автора.
 
На встречах в литературно-музыкальной гостиной «Старая пластинка» творческого клуба «Берегиня» всегда ждут выступления Клары Красновой, главного библиотекаря по работе с юношеством. Весенняя встреча была приурочена к женскому празднику весны «Высокая мода от Коко Шанель». Для гостей был подготовлен виртуальный обзор книг, которые можно взять или заказать в библиотеке им. В. А. Каверина. Познавательный материал об истории моды и жизни самой Коко Шанель сопровождался видеопрезентацией, а аромат духов «Шанель №5» за несколько секунд заполнил всю аудиторию. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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