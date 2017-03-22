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Выставка «Мимолетности» откроется завтра в псковской галерее «Дар»

22.03.2017 16:45 ПЛН, Псков

23 марта в галерее «Дар» откроется выставка «Мимолетности» Вероники Кучеровской, петербурженки, живущей в Пскове.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в галерее, Вероника Кучеровская - выпускница Высшего Художественно-промышленного Училища имени В. И. Мухиной, член Союза Художников России, заведующая кафедрой дизайна и технологии ПсковГУ.
 
 
Ее живопись, рисунок, гобелен экспонируются в галерее «Дар» с 23 марта по 15 апреля.
 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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