Вокалисты и хореографы колледжа искусств выступили перед представителями Росгвардии по Псковской области

В праздничном концерте, посвященном Дню войск национальной гвардии Российской Федерации, приняли участие преподаватели и студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, 23 марта на сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина перед сотрудниками различных подразделений ведомства Росгвардии по Псковской области, представителями администрации Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, города Пскова, правоохранительных органов выступили студенты и преподаватели специализаций «Эстрадное пение» и «Хореографическое творчество».

В исполнении преподавателя колледжа, Заслуженной артистки России Марины Курчавовой, студентов Екатерины Андреевой, Юрия Манукяна и Александра Кислова прозвучали песни, которые можно назвать жемчужинами русской вокальной лирики XX века: «Нежность» Александры Пахмутовой, «Есть только миг» Александра Зацепина, а также авторская песня псковского музыканта Александра Мамедова «Троица».

Хореографический ансамбль «Юность» (руководитель Алена Тагирова) представил зрителям 4 ярких разножанровых композиции: классическую «Мазурку», русскую народную «Чебатуху», матросский танец «Яблочко» и, совместно с псковской певицей Татьяной Арсентьевой, лирическую «Псковские кружева».

Отметим, что выступление в больших праздничных концертах – добрая традиция солистов и творческих коллективов колледжа искусств, и каждый выход молодых артистов на сцену, их высокий профессионализм, позитивная энергетика, эмоциональность исполнения всегда находят живой отклик у зрителей.

Источник: Псковская Лента Новостей