Международный конкурс юных исполнителей откроется сегодня в Пскове

Открытие VII Псковского открытого (международного) конкурса юных исполнителей, посвященного М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову, состоится сегодня, 24 марта, в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, в рамках торжественного открытия пройдет концерт, в котором примут участие члены жюри конкурса: преподаватель Псковского областного колледжа искусств Светлана Констандина (партия фортепиано Анна Гаранова), преподаватель Петрозаводской Государственной консерватории им. А. К. Глазунова Андрей Шибанов (партия фортепиано Наталья Жданова), профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Игорь Лебедев, преподаватель Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова Нина Феофанова, преподаватель Эстонской академии музыки Танел Йоаметс.

По окончании концерта состоится жеребьевка участников конкурса.

Напомним, что для участия в финале конкурса в стенах колледжа искусств соберутся 114 юных вокалистов, пианистов, исполнителей на струнных и духовых инструментах из России (Петрозаводск, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Ржев, Калининград, Псков и Псковская область), Республики Беларусь (Минск, Могилев), Эстонии (Нарва, Тарту). Псковскую область в финальных прослушиваниях представят учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств из Пскова, Великих Лук, Острова, Новосокольников, Опочки, Плюссы, Пустошки, Дедовичей, Усвят.

Отметим, что вход на церемонию открытия конкурса и все прослушивания свободный.

Адрес концертного зала музыкального отделения колледжа искусств: ул. Воеводы Шуйского, 2.

здесь. С программой конкурса можно ознакомиться

Источник: Псковская Лента Новостей