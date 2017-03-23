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Международный конкурс юных исполнителей откроется сегодня в Пскове

24.03.2017 11:48 ПЛН, Псков

Открытие VII Псковского открытого (международного) конкурса юных исполнителей, посвященного М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову, состоится сегодня, 24 марта, в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, в рамках торжественного открытия пройдет концерт, в котором примут участие члены жюри конкурса: преподаватель Псковского областного колледжа искусств Светлана Констандина (партия фортепиано Анна Гаранова), преподаватель Петрозаводской Государственной консерватории им. А. К. Глазунова Андрей Шибанов (партия фортепиано Наталья Жданова), профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Игорь Лебедев, преподаватель Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова Нина Феофанова, преподаватель Эстонской академии музыки Танел Йоаметс.
 
По окончании концерта состоится жеребьевка участников конкурса.
 
Напомним, что для участия в финале конкурса в стенах колледжа искусств соберутся 114 юных вокалистов, пианистов, исполнителей на струнных и духовых инструментах из России (Петрозаводск, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Ржев, Калининград, Псков и Псковская область), Республики Беларусь (Минск, Могилев), Эстонии (Нарва, Тарту). Псковскую область в финальных прослушиваниях представят учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств из Пскова, Великих Лук, Острова, Новосокольников, Опочки, Плюссы, Пустошки, Дедовичей, Усвят.
 
Отметим, что вход на церемонию открытия конкурса и все прослушивания свободный.
 
Адрес концертного зала музыкального отделения колледжа искусств: ул. Воеводы Шуйского, 2.
 
С программой конкурса можно ознакомиться здесь.

Источник: Псковская Лента Новостей



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