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Локня в 2017 году выбрана книжной столицей Псковской области

24.03.2017 11:53 ПЛН, Псков

11-й год в Псковской области проходят большие праздничные книжные мероприятия по специальному проекту «Областная столица Всероссийской Недели детской и юношеской книги» (совместный проект Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В. А. Каверина и муниципальных библиотек области).
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по культуре, в 2017 году такой статус присваивается Локне. Представители библиотек Локнянского района известны в библиотечном сообществе области как творческие, высокопрофессиональные специалисты. Проект поддерживает администрация района, работники культуры, педагоги средней школы, партнеры, коллеги из муниципальных библиотек.
 
Ведется активная подготовка к главному региональному празднику детских книг и читателей. 4 апреля на сцене районного Дома культуры будет организован концерт с участием детей, литературные игры, выставки книг, интересные встречи. Библиотекам района будет передан вымпел с логотипом проекта, который весь 2017 год будет напоминать посетителям об авторитетном книжном статусе. Лучшие библиотекари и читатели получат благодарственные письма и памятные сувениры.
 
В этот же день состоится библиотечно-педагогический совет по теме «Возраст 14-18: как поддержать интерес к чтению?», цель которого - наметить варианты сотрудничества библиотек и школ по развитию интереса к чтению у старшеклассников.
 
Неделя детской книги традиционно проходит по всей России в последнюю неделю марта, в дни весенних школьных каникул. Впервые неделя детской книги прошла 26 марта 1943 года. Название этого праздника - Книжкины именины - придумал замечательный детский писатель Лев Кассиль.

Источник: Псковская Лента Новостей



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