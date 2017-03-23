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25 марта в ГКЦ состоится церемония вручения удостоверений о присвоении звания «Душа земли псковской»

24.03.2017 12:36 ПЛН, Псков

В Городском культурном центре Пскова (пл. Победы, 1) 25 марта в 15.00 состоится торжественное вручение удостоверений о присвоении почетного звания за заслуги в развитии и сохранении народной культуры «Душа земли псковской». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре народного творчества, в праздничном концерте, посвященном Дню работника культуры, примут участие творческие коллективы КДУ области, руководители которых являются обладателями этого высокого звания. 
 
По решению членов художественно-экспертного совета, обладателями почетного звания «Душа земли псковской» в 2016 году стали:
  • Светлана Боярская - руководитель «Народной самодеятельной студии» детской художественной мастерской «Вдохновение» МБУК Центр культуры «Юбилейный», г. Остров;
  • Ирина Денисова - руководитель-балетмейстер Образцового художественного коллектива детского хореографического ансамбля «Улыбка» и народного самодеятельного коллектива молодежного хореографического ансамбля «Ивушки» МБУК «Городской культурный центр», г. Псков;
  • Галина Изотова - художник МБУК «Городской культурный центр», г. Псков;
  • Елена Цыганская - самодеятельный композитор, руководитель Образцового художественного коллектива театра детской песни «Летний дождь» МБУ ДО «ДМШ №1 им. М. П. Мусорского», г. Великие Луки.
Напомним, что почетное звание «Душа земли псковской» присваивается с 2004 года за вклад в развитие народного творчества руководителям самодеятельных коллективов народного творчества (фольклорных ансамблей, народных хоров, ансамблей песни и танца, хореографических ансамблей, оркестров, народных инструментов), солистам, самодеятельным поэтам, композиторам, мастерам декоративно-прикладного искусства. Звание присуждается за творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций, за активную просветительскую и педагогическую деятельность, направленную на освоение элементов народной культуры и передачу творческих навыков подрастающему поколению.
 
В рамках праздника Дня работника культуры в ГКЦ (пл. Победы,1) будет представлена выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.
 
Вход свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей



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