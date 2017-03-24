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Фестиваль «Зеленые сказки Марфы Соколич» открыл Неделю детской книги в Пскове

24.03.2017 16:39 ПЛН, Псков

Неделя детской книги стартовала в Пскове 24 марта в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева фестивалем «Зеленые сказки Марфы Соколич».
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в этот день площадки библиотеки были красочно украшены: воздушные шары, занимательные фигурки, детские рисунки создавали атмосферу праздника. Еще накануне праздника в фойе библиотеки разместилась выставка картин учащихся художественного отделения Детской школы искусств Пскова «Красота родной земли».
 
 
Ведущая и Маленький принц рассказали собравшимся об истории праздника и о тех мероприятиях, которые юные псковичи смогут посетить в дни школьных каникул в библиотеках города. Также ведущая рассказала Маленькому принцу, что у нас любят и оберегают природу, и неслучайно 2017 год в России объявлен Годом экологии.
 
 
Первыми свое музыкальное творчество представили участники ансамбля народной песни «Горенка». Затем ребята узнали о писательнице Марфе Соколич – авторе сказок и о конкурсе «Про зеленые леса и природе чудеса», который проводили библиотеки города. Конкурс проходил по трем номинациям: литературное творчество, иллюстрация и творчество в электронном виде, в нем приняли участие более 200 детей. Самым долгожданным стало объявление победителей конкурса и вручение призов. Победители читали свои сказки, а на экране дети увидели иллюстрации к сказкам и мультфильмы, созданные по творчеству Марфы Соколич.
 
Юные зрители не остались в стороне: в течение праздника дети приняли самое активное участие в интерактивных викторинах по детским книгам и увидели представление четвероногих питомцев клуба «Юный кинолог».
 
Завершили праздничную программу юные актеры студии «Позитив», представив зрителям мини-спектакль «Весенняя сказка».
 
Централизованная библиотечная система благодарит за оказанную спонсорскую помощь и предоставленные подарки победителям.
 
Неделю напролет будет длиться Книжкина неделя в библиотеках Пскова. Ежедневно в библиотеках будут проходить интересные встречи, литературные викторины и знакомство с новыми книгами. План Недели на сайте ЦБС.
 
Полный фоторепортаж об открытии Недели детской книги смотрите в группе ВКонтакте.

Источник: Псковская Лента Новостей



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