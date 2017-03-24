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В Пскове создадут концертную дирекцию города

24.03.2017 17:13 ПЛН, Псков

Рабочая группа под руководством главы Пскова Ивана Цецерского сформировала предложения по созданию концертной дирекции города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», предполагается, что концертная дирекция будет работать в форме муниципального автономного учреждения и будет подконтрольна Управлению культуры администрации города Пскова. 
 
 
При создании учреждения за основу будет взят опыт Великого Новгорода, где концертная дирекция осуществляет свою деятельность уже 8 лет.
 
 
В зону ответственности учреждения планируется ввести подготовку и проведение всех городских культурно-массовых мероприятий, в том числе мероприятия в рамках Международных ганзейских дней 2019 года. Представлен также проект Устава организации. Участники совещания сошлись во мнении, что кадровый состав дирекции должен быть сформирован из четырех специалистов.
 
Письмо с просьбой подготовить необходимый пакет учредительных документов будет направлено главе администрации города Пскова Игорю Калашникову.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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