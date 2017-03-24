Очередное выступление стружанки в рамках проекта «Ты супер!» на НТВ состоится 25 марта

Завтра, 25 марта, в 20.00 на телеканале НТВ состоится очередное выступление школьницы из Струг Красных Арины Павловой в рамках музыкального проекта «Ты супер!».

Напомним, школьница из Струг Красных представляет Псковскую область на конкурсе «Ты супер!» на НТВ. Девушка успешно справляется со всеми испытаниями вокального состязания. Проголосовать за нее можно здесь>>>

Арина воспитывается в приемной семье. В детстве из-за частых болезней девочку отдали в музыкальную школу, чтобы игра на флейте помогла ей подлечить легкие. Педагоги сразу заметили, что у Арины - настоящий талант. Вокалом Арина занимается с 8 лет, солирует в детском вокальном коллективе.

Международный детский вокальный конкурс «Ты супер!» на НТВ - это шоу, в котором талантливые дети, оказавшиеся без попечения родителей, получают шанс заявить о себе и продемонстрировать свои вокальные способности всей стране. Участники конкурса «Ты супер!» - воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Эстонии и Южной Осетии. Талантливые ребята в возрасте от 7 до 18 лет могут продемонстрировать свои вокальные способности профессиональному жюри и миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами.

В состав жюри конкурса вошли певица Елка, оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха.

Источник: Псковская Лента Новостей