Губернатор поздравил работников культуры Псковской области с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил работников культуры с профессиональным праздником.

«От имени администрации Псковской области, от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника культуры!

Сегодня в государственных и муниципальных учреждениях культуры работают около трех тысяч человек. Благодаря вашему труду, любви к профессии сохраняется сама культура, поддерживается интерес к ней со стороны молодежи, развивается туристский потенциал нашего региона.

Благодарю всех вас за безграничную преданность профессии. Здоровья, благополучия, творческих успехов и вдохновения. С праздником!» - отмечается в поздравлении главы региона.

Источник: Псковская Лента Новостей