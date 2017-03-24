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Губернатор поздравил работников культуры Псковской области с профессиональным праздником

25.03.2017 12:19 ПЛН, Псков

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил работников культуры с профессиональным праздником. 
 
 «От имени администрации Псковской области, от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника культуры!
 
Сегодня в государственных и муниципальных учреждениях культуры работают около трех тысяч человек. Благодаря вашему труду, любви к профессии сохраняется сама культура, поддерживается интерес к ней со стороны молодежи, развивается туристский потенциал нашего региона.
Благодарю всех вас за безграничную преданность профессии. Здоровья, благополучия, творческих успехов и вдохновения. С праздником!» - отмечается в поздравлении главы региона. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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