Александр Котов: Люди творческих профессий и хранители культурного наследия делают нашу жизнь ярче и духовно богаче

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников культуры региона с профессиональным праздником.

«Ваше призвание – это творческий, интересный, благородный, но совсем не легкий труд. Вы не просто работаете в сфере культуры – вы служите ей, отдаваясь любимому делу без остатка! Люди творческих профессий и хранители культурного наследия делают нашу жизнь ярче и духовно богаче, формируют художественный вкус, прививают любовь к прекрасному, пробуждают добрые эмоции, учат думать и сопереживать», -цитирует слова Александра Котова пресс-службе регионального парламента.

«Работники культуры – это своеобразные «духовные маяки». Именно вам принадлежит огромная роль в сохранении национальной самобытности и воспитании подрастающего поколения. Благодаря вашей образовательной и просветительской деятельности люди всех возрастов развивают свой творческий потенциал, знакомятся с древними традициями псковской земли, узнают об истории России и становятся патриотами своей малой Родины и нашей великой страны.

В этот праздничный день позвольте сердечно поблагодарить всех работников культуры и ветеранов за верность профессии, за талант и мастерство. Счастья вам, здоровья, вдохновения и успешной реализации творческих идей и замыслов!» - говорится в поздравлении.

Источник: Псковская Лента Новостей