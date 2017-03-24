Всемирный день театра в музее-заповеднике «Михайловское» отметят со Звездочетом и Шамаханской царицей

Ко Всемирному дню театра в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» готовят премьеру - «Сказку о золотом петушке».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, представление в духе народного вертепа придумали артисты работающего в заповедном «Доме мельника» в деревне Бугрово любительского коллектива - театра кукол «Петрушкина баловня» под руководством сотрудника музея-заповедника Михаила Гаврилова. Спектакль построен как полилог кукол и актера, который по сценарию является и рассказчиком, и героем сказки.

«Сказка о золотом петушке», - напомнили в музее, - последняя по времени написания (1834) сказка А.С. Пушкина. Её сюжет - из числа «бродячих», много раз встречается в мировом искусстве. Анна Ахматова, например, говорила о сходстве «Сказки о золотом петушке» с «Легендой об арабском звездочёте» из книги американца Вашингтона Ирвинга «Альгамбра» (опубл. в 1832 году), которая во французском переводе была известна Пушкину. Известный французский славист, академик Андре Мазон, а вместе с ним и русский советский филолог Василий Сиповский, и советский литературовед, исследователь взаимовлияний отечественной и зарубежной литературы Михаил Алексеев, другие исследователи проводят параллели между пушкинским сочинением и романом «История золотого петуха» (1785), автор которого - Фридрих Клингер, немецкий поэт и драматург, а «по совместительству» - генерал русской армии.

Помимо этого, отмечают в музее, - сходные с пушкинскими сюжетные мотивы в своё время были выявлены и, например, в фольклоре коптов. Исследователи-теоретики и исследователи-практики, к числу которых, в первую голову относятся режиссеры, в разные годы, в разных театрах и с разными актерами инсценировавшие сказку, трактуют её суть и смысл по-разному. Авторы «михайловского», точнее даже - «бугровского» представления, - подчеркнули в музее, - постарались поднять в своей работе извечные вопросы о добре и зле и напомнить, что каждый человек в ответе за свои поступки.

Напомним, что в репертуаре музейного театра «Петрушкина баловня» несколько представлений. Это - пушкинские «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Чудный остров» (по мотивам «Сказки о царе Салтане…»), народные сказки «Репка», «Колобок».

«Репка» в исполнении артистов театра «Петрушкина баловня» - сотрудников Пушкинского заповедника

Кукол для спектаклей театра, равно как и ширму для представлений, другой реквизит создают мастерицы Ремесленного центра Пушкинского заповедника с использованием старинных технологий лоскутного шитья, украшения полотна верховой набойкой и так далее.

Премьера «Сказки о золотом петушке» в «Доме мельника» в деревне Бугрово назначена на следующую пятницу, 31 марта. Начало представления в 15.00.

Источник: Псковская Лента Новостей