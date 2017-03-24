Выставка к 95-летию Всеволода Смирнова откроется в Пскове

Псковский музей-заповедник приглашает посетить выставку, посвященную 95-летию Всеволода Смирнова. Известный архитектор, реставратор, художник более 40 лет работал на Псковской земле. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, открытие выставки состоится 31 марта в 15.00 в мемориальном музее-квартире Ю.П. Спегальского (Октябрьский проспект, 14 кв. 74).

Всеволод Смирнов приехал в Псков в 1955 году. Выпускник Академии художеств, фронтовик; он прошел трудный путь до Берлина, награжден боевыми наградами, в том числе орденами Красной звезды и Отечественной войны. С 1955 по 1967 годы он был ведущим специалистом Псковской реставрационной мастерской.

Среди его реставрационных работ – церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Покровская башня, крепость Псково-Печерского монастыря.

Всеволод Смирнов - автор памятника на могиле Неизвестного солдата, памятника «Партизанская слава» (площадь Победы), монумента на Персях в честь победы Александра Невского в Ледовом побоище. Им были оформлены прапоры для башен Псковского Кремля. С 1967 года Всеволод Петрович посвятил себя возрождению кузнечного дела.

На выставке будут представлены фотографии, акварели, кузнечные работы В.П. Смирнова.

Источник: Псковская Лента Новостей