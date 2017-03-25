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Псковский музей-заповедник приглашает сегодня на образовательную программу «Весна красна, на чем пришла?»

26.03.2017 11:53 ПЛН, Псков

26 марта в Псковском музее-заповеднике (ул. Некрасова, д. 7) в 14.00 состоится культурно-образовательная программа «Весна красна, на чем пришла?».
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, во время программы дети выучат весенние заклички, примут участие в весенних хороводах, играх, отгадают весенние загадки. Участникам программы расскажут об образе птицы в традиционной культуре Псковской области.
 
Стоимость посещения: 100 рублей – взрослые, 60 рублей – школьники, 40 рублей – дошкольники.
 
Предварительная запись обязательна по телефону 66-18-29 или по электронной почте pskovmuseum@mail.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей



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