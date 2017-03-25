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С 23 по 26 марта в Пскове прошел I Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Открыты творчеству сердца», организатором которого стал Центр развития культуры и искусства «Время талантов» (Великий Новгород). Как сообщила Псковской Ленте Новостей директор Себежской ДШИ Ольга Воробьева, на конкурс съехались музыканты, танцоры, певцы и художники из Великого Новгорода и Новгородской области, Ленинградской, Липецкой, Самарской областей. Но самая многочисленная делегация - это представители Пскова и Псковской области.
Конкурсанты соревновались в разных номинациях и возрастных категориях на базе «Дома офицеров» и Детской музыкальной школы №2 им. М. П. Мусоргского.
Себежскую детскую школу искусств на конкурсе представил Народный самодеятельный коллектив детский хореографический ансамбль «Рассыпуха» (руководители Лариса и Сергей Изотовы). Коллектив выступил на конкурсе в двух возрастных категориях, показав народную хореографию Псковской области, и стал обладателем дипломов лауреата II и III степеней.
Образцовый художественный коллектив детская эстрадная группа «Маленькая компания» (руководитель Наталья Федотова) также выступил в двух возрастных категориях. Младшей группе вручен диплом I степени, а смешанный состав, в котором участвовали юные певцы от 4 до 16 лет, награжден дипломом лауреата II степени.
Еще один творческий коллектив представил Себежскую ДШИ на конкурсе – это трио трубачей (руководитель Владимир Шакуров). В номинации «инструментальное исполнительство» ансамбль стал лауреатом III степени.
Между солистами-вокалистами награды распределились следующим образом: Александр Дорошенко, Анна Яковлева, Анастасия Тихомирова – дипломы лауреатов I степени; Ольга Калинова, дуэт Алина Михайлова – Денис Гузо – дипломы лауреатов II степени; Анастасия Кривошеева, Роман Михайлов – дипломы лауреатов III степени; Юлия Кущ, Екатерина Иванова (самая маленькая участница конкурса, ей совсем недавно исполнилось 5 лет), Елизавета Демина, София Захаренко – дипломы III степени.
Специальными дипломами «За сохранение народных танцевальных традиций» награждены руководители «Рассыпухи» Лариса и Сергей Изотовы, также всем руководителям коллективов вручены Благодарственные письма «За высокий профессионализм и педагогическое мастерство в подготовке конкурсантов».
В рамках фестиваля-конкурса прошли мастер-классы, на которых побывали наши конкурсанты и по их итогам получили Сертификаты. Мастер-классы провели Андрей Иванов – солист Государственного академического Мариинского театра, лауреат Российской национальной премии «Золотая маска» и высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», преподаватель Академии танца Бориса Эйфмана и Ольга Сафронова – доцент кафедры эстрадно-джазового вокала и мюзикла Санкт-Петербургского Государственного университета культуры и искусств, педагог по вокалу и хормейстер Санкт-Петербургского Государственного Театра Музыкальной Комедии, генеральный директор Школы Вокала SafronovaSchool.
Администрация Себежской ДШИ выражает благодарность ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» и лично руководителю Себежского филиала Л. Устенко и водителю П. Карпову, а также родителям юных артистов за помощь и поддержку.
Источник: Псковская Лента Новостей