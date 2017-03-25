Изборяне обменялись воспоминаниями о культурной жизни деревни

Здоровье
Политика
Более 900 анкет по исследованию электоральных предпочтений жителей Великих Лук доставлено в региональное отделение «Единой России»
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
|
Ветеранам броуновского движения посвящается…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». На днях стало известно, что легендарный (в некотором смысле) глава Дедовичского района Игорь Гуменюк, который на прямых выборах в 2012 году возглавил муниципалитет при поддержке партии «Яблоко»,...
24 марта состоялось заседание Изборской пятницы «Пою тебе, мой древний город», посвященное Дню работника культуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск», мероприятие организовано совместно с Театром песни «Надежда» (Изборск).
Вниманию зрителей была представлена презентация об истории культурной жизни Изборска с 20-х годов прошлого века. На несколько часов гостиная дома купца Белянина превратилась в сцену культурно-просветительского общества, где звучали песни, романсы, стихи. В продолжение традиций драматического кружка была исполнена пьеска «Дед Федот».
Участники Изборской пятницы, изборяне и гости музея-заповедника обменялись теплыми воспоминаниями о культурной жизни Изборска. Традиционно «Изборская пятница» закончилась за чашкой чая.
Источник: Псковская Лента Новостей