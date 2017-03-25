Изборяне обменялись воспоминаниями о культурной жизни деревни

24 марта состоялось заседание Изборской пятницы «Пою тебе, мой древний город», посвященное Дню работника культуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск», мероприятие организовано совместно с Театром песни «Надежда» (Изборск).

Вниманию зрителей была представлена презентация об истории культурной жизни Изборска с 20-х годов прошлого века. На несколько часов гостиная дома купца Белянина превратилась в сцену культурно-просветительского общества, где звучали песни, романсы, стихи. В продолжение традиций драматического кружка была исполнена пьеска «Дед Федот».

Участники Изборской пятницы, изборяне и гости музея-заповедника обменялись теплыми воспоминаниями о культурной жизни Изборска. Традиционно «Изборская пятница» закончилась за чашкой чая.

Источник: Псковская Лента Новостей