Актриса Юлия Пересильд мечтает записать альбом

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд обожает петь и мечтает записать альбом. В этом она призналась в интервью журналу HELLO!

Она призналась, что обожает петь вместе со своими дочерьми. «Любим Анну Герман, почти весь ее репертуар знаем. Младшенькая слушает рок, "Океан Эльзы" например. Народные и военные песни тоже поем: "Идет солдат по городу…"» - рассказала актриса.

Ю. Пересильд подчеркнула, что хотела бы записать альбом - «просто для себя, для друзей». «Для меня вокал - это психотерапия, любовь. Сильнее песни нет ничего! Она может довести до слез, может заставить задуматься, может перевернуть жизнь. Я люблю петь даже за столом! В детском садике меня называли "наша Пугачева", водили всем показывать. До тех пор, пока я не спела: "Эх, бутылка вина, не болит голова, а болит у того, кто не пьет ничего". Это была моя последняя песня в детском садике», - отметила Юлия Пересильд.

Добавим, что 28 марта у актрисы состоится премьера спектакля «ГрозаГроза» в Театре Наций. В спектакле по «Грозе» Островского она сыграет Катерину.

Источник: Псковская Лента Новостей