Актриса Юлия Пересильд мечтает записать альбом

Здоровье
Политика
Более 900 анкет по исследованию электоральных предпочтений жителей Великих Лук доставлено в региональное отделение «Единой России»
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
|
Ветеранам броуновского движения посвящается…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». На днях стало известно, что легендарный (в некотором смысле) глава Дедовичского района Игорь Гуменюк, который на прямых выборах в 2012 году возглавил муниципалитет при поддержке партии «Яблоко»,...
Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд обожает петь и мечтает записать альбом. В этом она призналась в интервью журналу HELLO!
Она призналась, что обожает петь вместе со своими дочерьми. «Любим Анну Герман, почти весь ее репертуар знаем. Младшенькая слушает рок, "Океан Эльзы" например. Народные и военные песни тоже поем: "Идет солдат по городу…"» - рассказала актриса.
Ю. Пересильд подчеркнула, что хотела бы записать альбом - «просто для себя, для друзей». «Для меня вокал - это психотерапия, любовь. Сильнее песни нет ничего! Она может довести до слез, может заставить задуматься, может перевернуть жизнь. Я люблю петь даже за столом! В детском садике меня называли "наша Пугачева", водили всем показывать. До тех пор, пока я не спела: "Эх, бутылка вина, не болит голова, а болит у того, кто не пьет ничего". Это была моя последняя песня в детском садике», - отметила Юлия Пересильд.
Добавим, что 28 марта у актрисы состоится премьера спектакля «ГрозаГроза» в Театре Наций. В спектакле по «Грозе» Островского она сыграет Катерину.
Источник: Псковская Лента Новостей