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Псковские курсанты стали победителями и призерами научных мероприятий VI Международной недели творчества «Виват, курсанты!»

27.03.2017 14:30 ПЛН, Псков

В Академии ФСИН России города Рязани завершилась VI Международная неделя творчества «Виват, курсанты!», в которой приняли участие курсанты и студенты России, Казахстана и Белоруссии.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале Академии ФСИН России, среди участников международного мероприятия – представители образовательных организаций ФСИН России из Владимира, Вологды, Воронежа, Перми, Пскова, Самары. Гостями недели творчества стали представители образовательных организаций Москвы, Тамбова, Саратова, а также Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Иностранные делегации представляли Академию МВД Республики Беларусь и Костанайскую академию МВД Республики Казахстан.
 
По итогам Международной недели творчества «Виват, курсанты!» обучающиеся Псковского филиала Академии ФСИН России заняли первые и призовые места в мероприятиях различного уровня.
 
 
Так, курсант Псковского филиала академии Валерия Небыличенкова одержала победу в конкурсе мультимедийных проектов «Юридическая психология и педагогика в персоналиях».
 
В этом же конкурсе псковские курсанты стали победителями в различных номинациях: Дарья Герасимова - в номинации «Активный интерес к профессии», Екатерина Круглова - «Актуальность проблематики», Валерия Апраксина - «Гражданский подвиг».
 
Валерия Апраксина стала первой в конкурсе мультимедийных презентаций учебных дисциплин, а Екатерина Круглова одержала победу в секции «Криминология», состоявшейся в рамках Международной научно-теоретической конференции курсантов и студентов «Человек: преступление и наказание».
 
Обе девушки заняли призовые места в открытом конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу курсантов и студентов Академии ФСИН России (по юридическому факультету).
 
Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Элхан Мехтиев победил в номинации «Лучший в строевой подготовке» конкурса на звание «Лучший курсант УИС».
 
Команда Псковского филиала академии выиграла брейн-ринг по тактико-специальной подготовке «Пришел, увидел, победил!» и конкурс плакатов «Тыл - основы деятельности УИС!».
 
В межвузовской деловой игре «Историко-правовой брейн-ринг «Знаток УИС» псковская команда заняла почетное третье место.
 
За активное участие в VI Международной неделе творчества «Виват, курсанты!», продемонстрированные глубину знаний, навыков и умений, качество профессионально-служебных компетенций, а также верность положительным традициям и устоям УИС делегация Псковского филиала Академии ФСИН России награждена почетной грамотой Академии ФСИН России.

Источник: Псковская Лента Новостей



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