Мастер-классы провели фотографы из Германии в Псковском колледже искусств

Мастер-классы на тему «Немецкий язык для фотографов» состоялись в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова 23 и 27 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, со студентами 2 и 4 курсов специализации «Фото видео творчество» колледжа занимались известные немецкие фотографы Хартмут Гроссер и Мануэль Бройер, члены фотоклуба «Sparkasse Neus» (Нойс, ФРГ).

По словам организатора мастер-класса - руководителя фото-студии «Lis» Игоря Соловьева, псковские и немецкие фотографы сотрудничают уже 26 год. За это время были организованы совместные фотосессии и фотовыставки в Пскове и Нойсе.

Отметим, что в рамках визита немецкой делегации в Псков состоялась деловая встреча Хартмута Гроссера и Мануэля Бройера с директором колледжа искусств, заслуженным работником культуры Зинаидой Ивановой, на которой обсуждались вопросы творческого сотрудничества фотоклубов.

Источник: Псковская Лента Новостей