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Вечер-встреча театральной специализации «Портрет в интерьере театра» пройдет в Псковском колледже искусств

28.03.2017 14:18 ПЛН, Псков

Вечер-встреча театральной специализации «Портрет в интерьере театра» колледжа состоится в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова 29 марта.
 
Как рассказала Псковской Ленте Новостей заместитель директора колледжа по воспитательной работе Наталья Дмитриева, на вечере выпускники и студенты будут чествовать «Золотой фонд» преподавателей театральной специализации: Заслуженного работника культуры РФ Дорину Герантиди, Маргариту Тумакову, Анатолия Карпухина, Лилию Белышеву.
 
На сцене будут представлены творческие поздравления от выпускников разных лет - руководителей творческих коллективов Пскова, Псковской области, Санкт-Петербурга, Латвии.
 
Отметим, что вечер приурочен к Всемирному дню театра, профессионального праздника, который отмечается 27 марта.
 
Начало вечера-встречи в 17.00.
 
Адрес концертного зала отделения культуры и искусств колледжа: ул. Набат, 5.

Источник: Псковская Лента Новостей



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