В областной библиотеке состоятся премьера фильма и презентация книги о режиссере Алексее Германе-старшем

29 марта в 16.00 в Псковском региональном центре Президентской библиотеки (ул. Профсоюзная, 2, 2 этаж) в режиме видеоконференцсвязи состоится показ фильма Александра Позднякова «Герман. По ту сторону камеры» и презентация книги того же автора «Большой Герман». Мероприятие организовано Президентской библиотекой (г. Санкт-Петербург), сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Алексей Герман-старший стоит особняком в истории российского кино: и по приверженности к чёрно-белой стилистике, и по сложности поднимаемых проблем. Его фильмы долго шли к зрителю: сначала по причине отправки на пресловутую «полку», где пылились бобины с лучшими лентами советского периода. Позже из-за сверхтребовательности к себе и соратникам по кинопроцессу («Трудно быть богом» снимался 15 лет). Встреча со зрителем, однако, состоялась. На фильмы «Мой друг Иван Лапшин» и «Проверка на дорогах» люди заранее покупали билеты, как в лучшие времена советского кинематографа. И шли за правдой о войне, и совсем не смеялись над актёром Юрием Никулиным, сыгравшим главную роль в ленте «20 дней без войны».

В основу и фильма, и книги известного петербургского режиссёра-документалиста, киноведа и культуролога Александра Позднякова легли монтажные записи из видеоинтервью, взятого им у режиссёра, статьи и газетные интервью автора с Алексеем Германом разных лет, другие хроникальные документы. Собирая материал, Поздняков беседовал с близкими Германа, коллегами по работе, друзьями. В книге впервые публикуются редкие фотографии из семейного архива, наброски и черновики, эскизы к фильмам, шаржи и т. д.

И книга, и фильм-портрет, посвящённые Герману-старшему, помогают проникнуть в его внутренний мир, куда мог заглянуть далеко не каждый из коллег и даже близких. Тем и ценны две эти документальные работы Александра Позднякова.

Телефон для справок: 8 (8112) 72-83-98.

Источник: Псковская Лента Новостей