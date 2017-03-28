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Псковские писатели отметят день смеха презентацией книги пародий, шуток, посвящений и эпиграмм

28.03.2017 22:19 ПЛН, Псков

1 апреля в 15 часов в Псковской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги-альбома «Шутить - не плакать - 2».

Как сообщается на официальном сайте Псковского регионального отделения Союза писателей России, издание вместило в себя посвящения псковским прозаикам и поэтам, пародии на стихи псковских поэтов, дружеские поэтические шутки. Несомненной изюминкой книги являются дружеские шаржи на псковских литераторов от известного карикатуриста-сатирика Владимира Кузнецова.

Издание посвящено 50-летию образования Псковской писательской организации.

Вход свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей



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