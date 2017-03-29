Сегодня: Среда, 29 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Возмущены и требуют опровержения Форум предпринимателей Для женщин-автомобилистов Конкурс на звание лучшей Черное молоко Псков-ЭКСПО Участки на берегу реки Великой Лучшая интерьерная печать в Пскове
Анна Ремез станет гостем Недели детской и юношеской книги в Пскове

Анна Ремез станет гостем Недели детской и юношеской книги в Пскове

Ежегодно в последние дни марта проводится Всероссийская Неделя детской и юношеской книги. Централизованная библиотечная система Пскова для юных читателей псковичей и их родителей подготовила насыщенную программу,...1



Сессия школы «Камерон» проходит в Псковском колледже искусств

29.03.2017 12:32 ПЛН, Псков

В Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова началась весенняя сессия для учащихся областной музыкальной школы одаренных детей «Камертон».
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, учащиеся из Пскова и области (Великие Луки, Новосокольники, Остров, Опочка, Пыталово, Порхов, Невель, Дедовичи, Струги Красные, Усвяты, Плюсса, Кунья, Пустошка) в дни весенних каникул приехали оттачивать исполнительские навыки у ведущих преподавателей колледжа искусств.
 
В рамках культурно-просветительской программы ученики посетили концерт авторской музыки студента IV курса специальности «Теория музыки» Андрея Михайлова, познакомились с камерно-вокальным творчеством русских и зарубежных композиторов на лекции-концерте «Весеннее настроение».
 
Весенняя сессия особенно волнительна для выпускников школы, которые заканчивают свое обучение. На традиционном итоговом концерте юные музыканты продемонстрируют свои умения владеть инструментом. В торжественной обстановке им будут вручены Свидетельства об окончании школы одаренных детей «Камертон».

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь