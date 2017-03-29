Сессия школы «Камерон» проходит в Псковском колледже искусств

В Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова началась весенняя сессия для учащихся областной музыкальной школы одаренных детей «Камертон».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, учащиеся из Пскова и области (Великие Луки, Новосокольники, Остров, Опочка, Пыталово, Порхов, Невель, Дедовичи, Струги Красные, Усвяты, Плюсса, Кунья, Пустошка) в дни весенних каникул приехали оттачивать исполнительские навыки у ведущих преподавателей колледжа искусств.

В рамках культурно-просветительской программы ученики посетили концерт авторской музыки студента IV курса специальности «Теория музыки» Андрея Михайлова, познакомились с камерно-вокальным творчеством русских и зарубежных композиторов на лекции-концерте «Весеннее настроение».

Весенняя сессия особенно волнительна для выпускников школы, которые заканчивают свое обучение. На традиционном итоговом концерте юные музыканты продемонстрируют свои умения владеть инструментом. В торжественной обстановке им будут вручены Свидетельства об окончании школы одаренных детей «Камертон».

Источник: Псковская Лента Новостей