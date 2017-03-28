Псковичей приглашают на открытие выставки Федора Кочевина

Выставочный зал на улице Ленина в Пскове приглашает на открытие новой выставки художника, члена Союза художников России Федора Кочевина «Размышляя о былом». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, торжественное открытие состоится 31 марта в 17.00. Вход свободный.

Федор Кочевин, директор инженерной компании, по специальности – инженер-электрик, по призванию – программист. Образование – Ленинградский политехнический институт. Родился на острове Залита Псковского района. С детства увлекался историей архипелага. Написал книгу «Талавск».

«В 1974 году я начал писать картины. Краски и кисти мне подарил художник Анатолий Жбанов, а этюдник - Владимир Кузнецов. Конечно, проще всего рисовать небо и воду, думал я тогда, тем более, что на моем родном острове им. Залита куда не посмотри… Но прошло много лет, а приблизиться к этим двум великолепным стихиям настолько, чтобы передать их таинственный свет, так и не смог. Я менял холсты и палитры, изобретал разные техники, изучал работы русских мастеров пейзажа, но передать ту красоту, которую мы видим во все времена, не получилось. Зато мне посчастливилось написать множество работ, а они сами по себе сложились в темы, такие как: бездорожье; дороги к небу; философия одиночества; пространство и время. На этой выставке представлены работы последних трех лет. Очень надеюсь, кому-то они понравятся. Может быть, мое стремление разгадать тайну рождения пространства и передать его красоту с помощью красок вдохновит молодых начинающих и у них получится гораздо лучше», - отмечает художник.

Выставка продлится с 31 марта до 30 апреля. Режим работы Выставочного зала: вторник-пятница 11.00-18.00, суббота, воскресение 11.00-18.00, понедельник выходной.

Источник: Псковская Лента Новостей