31 марта в Пскове откроется фотовыставка путешественника Петра Косых

В рамках празднования Всероссийской Недели детской и юношеской книги 31 марта в 12.00 в Детской экологической библиотеке «Радуга» (ул. Новоселов, 11) состоится открытие персональной фотовыставки «Красоты земли Псковской» фотографа, путешественника Петра Косых (Санкт-Петербург). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, затем фоторепортер проведет виртуальное путешествие по заповедным местам России, где были сделаны незабываемые фотокадры.

Любимое направление фотографий Петра Косых - пейзажи. Он говорит, что очень любит природу, ему нравится проводить время вдали от города, дышать свежим воздухом, ходить в походы, жить в палатке, сидеть вечерами у костра, встречать рассветы и провожать закаты.

В архиве фотографа множество фотоотчетов о путешествиях по заповедным местам России и Мира: по осенней Тоскане и берегам Белого моря; Доломитовым Альпам и Соловецким островам; древнейшему русскому поселению - Старой Ладоге и Южной Карелии. В архиве фотографа множество фотоотчетов о путешествиях по заповедным местам России и Мира: по осенней Тоскане и берегам Белого моря; Доломитовым Альпам и Соловецким островам; древнейшему русскому поселению - Старой Ладоге и Южной Карелии.

Но самой запоминающейся стала фотосъемка в одной из деревень Псковской области. Вот как об этом рассказывает фотограф: «Много запоминающихся съемок было, но одну я бы все-таки выделил. Дело было пару лет назад на Троицу. Я отдыхал с семьей в деревне в Псковской области. Места там очень красивые, и я запланировал утреннюю съемку. Проснувшись задолго до рассвета, я выглянул в окно. Небо было облачным. Было желание завалиться опять в кровать, но я все-таки решил поехать поснимать, надеясь на удачу. После восхода солнца, тучи постепенно отступали, вокруг была нереальная красота».

блоге фотографа. Некоторые фотографии, которые получились в результате этой фотосъемки, можно будет увидеть на выставке. С остальными можно познакомиться в

Работы Петра Косых неоднократно становились призерами и финалистами Национальной премии за открытия в области путешествий «Моя Планета» (национальный проект, инициатором и организатором которого выступает телеканал «Моя Планета») и других конкурсов фоторабот. По итогам 2016 года Петр Косых награжден грамотой Министерства туризма РФ за вклад в развитие российского туристического продукта и туризма в РФ. Он также является резидентом сайта nat-geo.ru ).

Источник: Псковская Лента Новостей