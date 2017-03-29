Псковское «Михайловское» стало официальным культурным партнером эстонского города Кохтла-Ярве

Вчера директор Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич и мэр Кохтла-Ярве (Эстонская Республика) Людмила Янченко подписали договор о сотрудничестве между этим северо-восточным городом прибалтийской страны и псковской сокровищницей русской культуры, сообщает Delfi.

Фото: Rus.delfi.ee.

Как уточняет издание, при подписании документа, которое проходило в галерее «Белый зал» Музея сланца в Кохтла-Ярве, присутствовали консул Генерального консульства Российской Федерации в Нарве Андрей Сургаев, член Рийгикогу (высшего представительного и законодательного органа власти в Эстонской Республике. - Ред.) Валерий Корб, председатель городского собрания Кохтла-Ярве Рийна Иванова, другие официальные лица. Фактически подписанный вчера документ официально закрепляет сложившиеся несколько лет назад отношения между Кохтла-Ярве и музеем-заповедником «Михайловское», дает возможность для их дальнейшего развития.

В частности, речь идет о дальнейшем участии школьников и гимназистов в образовательных программах музея-заповедника, расположенного в Псковской области Российской Федерации. Андрей Сургаев, отмечает СМИ, тепло поздравил эстонский город с официальным обретением нового культурного партнёра и высоко оценил усилия властей города, направленные на развитие культурных связей с Россией.

Как сообщает Delfi, сразу после подписания документа гостей музея из России и Эстонии пригласили на открытие выставки работ местных художников, в экспозицию которой включили несколько работ, созданных художниками из Кохтла-Ярве на пленэре «Пушкиногорье», который в музее-заповеднике «Михайловское» вот уже много лет организуют для профессиональных живописцев и графиков.

Руководитель Объединения русских художников Эстонии, сопредседатель городского Объединения художников Айвар Рихкранд представляет полотно, запечатлевшее дом-музей в Тригорском. Фото: Rus.delfi.ee.

Перед собравшимися также выступили участники фольклорного коллектива, работающего при Пушкинском Заповеднике.

Источник: Псковская Лента Новостей