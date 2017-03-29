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Виктор Салтыков выступит в городе Печоры

29.03.2017 13:57 ПЛН, Псков

Известный советский и российский певец Виктор Салтыков выступит в городе  Печоры.  Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТО «Смотри», его сольный концерт состоится 4 апреля в 18.00 в РЦК.

Виктор Салтыков исполнит самые популярные, всем известные хиты: «Белая ночь», «Кони в яблоках», «Спасибо за сына и за дочь», «Берега любви», «Перелетные птицы». Виктор выступает со своей группой музыкантов.

Своеобразный тембр и харизма сделали Виктора Салтыкова одним из самых запоминающихся певцов позапрошлого десятилетия. Первую известность он завоевал еще в 1980-е годы в составе групп «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб».

Зрителям обещают постоянный интерактив, живой звук, световое и музыкальное шоу, автографы, диски, подарки, а самое главное - отличное настроение.

Источник: Псковская Лента Новостей



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