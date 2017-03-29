С книгой кинокритика Антона Долина «Джим Джармуш. Стихи и музыка» приглашает ознакомиться псковичей городская библиотека

В фонд Центральной городской библиотеки поступила новая книга Антона Долина «Джим Джармуш. Стихи и музыка» из серии «Кинотексты», изданная в «Новом литературном обозрении» в 2017 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

У кинокритика Антона Долина (редчайший тип кинокритика, который всегда говорит о любови или приятии) вышла очередная «режиссерская» книга. Хотя очередной ее можно назвать только формально, имея в виду, что Долин уже рассказывал в книжном формате о Ларсе фон Триере, Такеси Китано, Алексее Германе и Рое Андерссоне. В остальном это произведение не только принципиально отличающееся от всех предыдущих, но и вполне себе революционное по форме. «Джим Джармуш. Стихи и музыка» - это фестиваль Джима Джармуша на бумаге, состоящий из трех полноценных потоков: кино, музыки и поэзии. И кстати, несмотря на то, что на обложке книги указано одно имя автора, на самом деле в ее написании поучаствовало три десятка человек.

Книга, посвященная режиссеру и сценаристу американского независимого кинематографа Джиму Джармушу, на самом деле говорит о его зрителе и голосами его зрителей. Причем зритель, еще не видевший картин режиссера, проходимец и аутсайдер, не владеющий языком цветов, гитарных риффов и спичек, на котором здесь говорят, тоже заранее принят в компанию. Это ведь именно для него все начинается с «Патерсона». Фильм, еще идущий в российском прокате, – уже повод зацепиться за джармушевский таинственный поезд и двинуться в глубь времен: через оду любви и познанию «Выживут только любовники», гимн живой человеческой коммуникации «Кофе и сигареты», инструкцию для одиночек «Пес-призрак: путь самурая», песнь наивности и опыта «Мертвец», через нарисованное на стене окно «Вниз по закону» и по всем менее известным, но не менее джармушевским фильмам - станциям.

«Главная сцена» – аналитические эссе Долина о каждом фильме режиссера за тридцать с лишним лет, от только что вышедшего «Патерсона» до «Отпуска без конца» 1980 года (ретроспектива построена именно таким образом: от последнего фильма к первому).

Второй поток – короткие, но энциклопедически плотные тексты музыкальных критиков о музыке, звучащей в фильмах и наушниках Джармуша: от Густава Малера до Wu-Tang Clan и от канадского рок-классика Нила Янга до японских авангардистов Boris (об Игги Попе и Томе Уэйтсе, конечно, тоже)

Третий, самый неожиданный в книге о кино, но совершенно необходимый в книге о Джармуше, поток – поэзия. В современном западном кинематографе с Джармушем едва ли кто-то может сравниться по степени поэтичности фильмов на разных уровнях, он и сам иногда называет себя поэтом.

Ну а хедлайнером станет сам Джармуш – в трех интервью, которые Долин записал в 2003, 2013 и 2016 годах.

Это виртуозно составленная книга о главном философе американского независимого кино Джиме Джармуша, который все время говорит, что он не снимает кино, он всего лишь выходит на улицу и наблюдает за жизнью людей. Издана книга на достойном полиграфическом уровне.

Адрес библиотеки: ул. Конная, дом 6. Тел.: 57-11-73.

Источник: Псковская Лента Новостей