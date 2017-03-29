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На «Русском Западе» в Пскове Павел Фокин представит книгу «Александр Зиновьев. Прометей отвергнутый»

29.03.2017 19:48 ПЛН, Псков

19 апреля в 12.00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке (ул. Профсоюзная, д. 2) состоится творческая встреча с писателем Павлом Фокиным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.
 
 
Павел Фокин - кандидат филологических наук, историк литературы, ведущий научный сотрудник Государственного Литературного музея (г. Москва), автор-составитель книжной серии «Классики без глянца», личный биограф Александра Александровича Зиновьева.
 
На встрече состоится презентация книги «Александр Зиновьев. Прометей отвергнутый». Книга о философе, социологе, писателе, поэте, художнике и идеологе Александре Зиновьеве вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Александр Зиновьев стал интеллектуальным лидером нескольких поколений отечественных и зарубежных философов, первым поставившим вопрос о выработке в нашей стране новой мощной идеологии, которая по содержанию была бы созвучна новому времени и адекватно отвечала бы на вызовы Запада. Книга Павла Фокина основана на богатом документальном материале.
 
 
Презентация книги пройдет в рамках XIV Международного книжного форума «Русский Запад».
 
Во встрече примет участие генеральный директор АО «Молодая гвардия» Валентин Юркин.

Источник: Псковская Лента Новостей



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