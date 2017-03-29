Уникальные мелетовские росписи представят на выставке в Москве

30 марта в 17.00 в выставочном зале Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря (Москва, ул. Радио, д. 17, к. 6) состоится открытие выставки, посвященной церкви Успения Богородицы в Мелетово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетове, расположенном в 57 км от Пскова, на старой дороге в Новгород и Москву, построена в 1461-62 годах. Заказчиками строительства были псковские посадники, имевшие в то время немалый политический вес. Их имена сохранились на портале притвора церкви и в барабане четверика - Иоанн Путков, Яков Кротов и Зиновий Михайлович. В 1465 году церковь была расписана. И хотя авторы росписи неизвестны, исследователи убеждены, что это была профессиональная артель псковичей - Владимир Сарабьянов считал мелетовские росписи наивысшим расцветом псковской школы живописи.

Иконографическая программа стенописи уникальна - у ряда сюжетов нет аналогов ни в русской, ни в византийской живописи. Некоторые из них иллюстрируют редкие литературные источники. Вероятно, выбор сюжетов был обусловлен духовными исканиями псковичей того времени, а также историческими событиями, например, ожиданием конца света, который предрекали в 1492 году, борьбой с ересями или мирным договором с Ливонским орденом, отметили в музее.

Среди наиболее оригинальных композиций - «Легенда об Анте скоморохе», не встречающаяся больше нигде в древнерусской живописи. Скоморох хулил Богородицу, за что был наказан ею отсечением рук и ног. Другая роспись, не имеющая аналогов - «Христос несет благоразумного разбойника в рай». Нетипично для древнерусских храмов и изображение единорога, которое сопровождается надписью о приближении конца времен.

Выдающийся советский искусствовед Виктор Лазарев писал о фресках Успенской церкви: «В них удивительным образом удержались свободные живописные традиции XIV века, в частности традиции Феофана Грека, которых придерживался один из работавших здесь мастеров. Псковичи вообще тяготели к неканоничной манере письма, со смелыми асимметрическими сдвигами, с пронзительно резкими высветлениями и бликами. <…> Что отличает мелетовскую роспись от современных им византийских, южнославянских и новгородских фресок — это отсутствие академической вылощенности и совсем особая, размашистая манера письма, в свободе и эскизности которой есть свое большое очарование. Так, псковичи сумели сохранить и во второй половине XV века ту большую живописную традицию, которая в новгородских росписях XV века оказалась уже утраченной, уступив место иконописным приемам».

К XVII веку мелетовская стенопись была уже сильно повреждена. В 1790 году в церкви был устроен иконостас, а древняя роспись забелена.

В 1913 году рядом с Успенской церковью возвели новый храм, посвященный Живоначальной Троице, и старая церковь оказалась заброшена.

Выставка в Центре имени Грабаря посвящена выдающемуся памятнику русской культуры XV века — церкви Успения Богородицы в селе Мелетово под Псковом. По мнению исследователей, церковь Успения в Мелетово - эталонный памятник псковской архитектуры и живописи эпохи ее расцвета. Созданные в 1465 году росписи уникальны по своим художественным качествам и иконографии - ряд сюжетов не имеет аналогов в византийском и древнерусском искусстве. В настоящее время церковь находится в аварийном состоянии и нуждается в реставрации.

Выставка воссоздает пространство уникального храмового комплекса. В центре экспозиции - впервые представленные широкому зрителю копии-реконструкции мелетовских росписей, выполненные художником-реставратором Адольфом Овчинниковым. В 1960-е годы цветные копии, исполненные в натуральную величину, привлекли внимание Министерства культуры и послужили стимулом для выделения финансирования на первую научную реставрацию памятника. Их дополняют фотографии и архивные материалы.

Источник: Псковская Лента Новостей