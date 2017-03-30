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Член Союза писателей России Артем Тасалов принял участие в поэтическом видеопроекте библиотеки на Конной «Слушайте революцию!»

30.03.2017 19:37 ПЛН, Псков

Член Союза писателей России Артем Тасалов принял участие в поэтическом видеопроекте Центральной городской библиотеке (Конная, 6) «Слушайте революцию!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, он прочитал поэму А. Блока «Двенадцать».

Библиотека приглашает псковичей к участию в этом проекте. Видеозапись можно сделать в библиотеке (Конная,6). Запись будет размещена на видеохостинге https://www.youtube.com/; сайте ЦБС г. Пскова http://bibliopskov.ru/в группе Вконтакте.

Контактный телефон: 57-11-73.

 

 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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