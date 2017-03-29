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Оперетту «Ресторан «Зеленый попугай»» покажут псковичам 2 апреля

30.03.2017 13:01 ПЛН, Псков

2 апреля в 16.00 в концертном зале Дома офицеров пройдет театрализованный концерт оперетты «Ресторан «Зеленый попугай»», где примут участие молодежный театр «Гротеск», вокальная студия «Признание», театр танца «Русские узоры», шоу-балет «Небеса».
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы представления, в программе: лучшие мелодии и вокальные партии, хореография, шутки и репризы из произведений отечественной и зарубежной классики.
 
 
Ресторан «Зеленый попугай» - место, где встречаются влюбленные. И в этот вечер зрителю предоставится возможность сопереживать трогательным и серьезным, смешным и грустным, счастливым и несчастным историям любви героев «Летучей мыши», «Принцессы цирка», «Баядеры», «Русского секрета», «Сильвы» и других известных оперетт.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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