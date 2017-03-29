Оперетту «Ресторан «Зеленый попугай»» покажут псковичам 2 апреля

2 апреля в 16.00 в концертном зале Дома офицеров пройдет театрализованный концерт оперетты «Ресторан «Зеленый попугай»», где примут участие молодежный театр «Гротеск», вокальная студия «Признание», театр танца «Русские узоры», шоу-балет «Небеса».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы представления, в программе: лучшие мелодии и вокальные партии, хореография, шутки и репризы из произведений отечественной и зарубежной классики.

Ресторан «Зеленый попугай» - место, где встречаются влюбленные. И в этот вечер зрителю предоставится возможность сопереживать трогательным и серьезным, смешным и грустным, счастливым и несчастным историям любви героев «Летучей мыши», «Принцессы цирка», «Баядеры», «Русского секрета», «Сильвы» и других известных оперетт.

Источник: Псковская Лента Новостей