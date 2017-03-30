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Великолукский драмтеатр намерен организовать свою работу в обновленном здании в лучших театральных традициях России

30.03.2017 17:26 ПЛН, Псков

Великолукский драмтеатр намерен организовать свою работу в обновленном здании в лучших театральных традициях России. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на итоговом заседании коллегии Государственного комитета Псковской области по культуре сообщила директор МБУК «Великолукский драматический театр» Валентина Зандер.

В начале своего доклада она рассказала, что в рамках празднования 850-летия города Великие Луки в 2016 году была реализована 21 культурная программа, открыты 7 выставок и проведены 2 международных фестиваля.

По итогам подготовки к празднику в Краеведческом музее Великих Лук появились новая экспозиция, комплекс мультимедийного оборудования.

В Великих Луках проведена реставрация крепости, продолжаются работы на Великолукском драмтеатре. «Там будет новый свет, новый звук. Сегодня важно не только проведение технического переоснащения здания. У нас есть твердое намерение организовать работу учреждения в лучших традициях русского театра», - сказала Валентина Зандер, добавив, что театр на момент реставрационных работ свою работу и не прекращал.

Источник: Псковская Лента Новостей



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