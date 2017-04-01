Очередное заседание клуба филофонистов в Пскове посвятят русскому року

2 апреля в 14.00 в отделе литературы по культуре и искусству Псковской областной универсальной научной библиотеки состоится заседание клуба филофонистов, посвященное русскому року. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Пластинки групп «Автограф», «Воскресение», «Машина Времени», «Аквариум», «Интеграл», «Кино», «Алиса», «АукцЫон», «Оберманекен», «Странные игры» были большой ценностью и прослушивались огромное количество раз. Некоторые альбомы, их названия и обложки стали культовыми символами времени.

Рок в СССР появился в 1960-е годы. К середине 1960-х в Москве и Ленинграде сформировались бит-группы, на первых порах исполнявшие кавер-версии зарубежных хитов.

Практически в каждой школе создавалась своя рок-группа. К концу 1970-х - началу 1980-х в СССР сформировалось полноценное рок-движение, которое начало самоорганизовываться (хотя и не без помощи властей). Чтобы упорядочить стихийное движение, в 1981 году был открыт Ленинградский рок-клуб, первый рок-клуб в СССР. Благодаря рок-клубам, у рок-групп впервые появилась возможность легально записываться и давать концерты, а у властей - держать рокеров под наблюдением. В 1980 году был проведен первый рок-фестиваль «Тбилиси-80», лауреатами которого стали группы «Машина времени», «Магнетик бэнд», «Автограф» и «Интеграл». Некоторые группы получили доступ к радио- и телеэфиру благодаря программе «Музыкальный ринг».

В 1985 году была открыта Московская рок-лаборатория, позволившая столичным группам легализовать свою деятельность. А с началом перестройки и гласности в 1985 году у музыкантов появилась возможность выступать с концертами, не опасаясь уголовного преследования за предпринимательство и тунеядство. Эта «оттепель» дала толчок второй волне русского рока, особенно ленинградским группам в стиле «нью-вэйв» - «Кино», «Алиса», «АукцЫон», «Оберманекен», «Странные игры» и др. Популярными становятся «Наутилус Помпилиус», «Аквариум», «Зоопарк» и «Бригада С».

Конец 1980-х ознаменовался окончательным выходом русского рока из подполья. Были сняты несколько фильмов, ставших неотъемлемой частью русской рок-культуры: «Взломщик» (1986) с Константином Кинчевым, «Игла» (1988) с Виктором Цоем, «Асса» (1987) с «Аквариумом» и другими.

Модератор клуба филофонистов «Эдисон» Алексей Моркин.

Вход свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей